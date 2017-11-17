В округе выберут лучших молодых профессионалов

Югорчане готовятся к III Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования пройдут с 20 по 24 ноября на базе Сургутского политехнического колледжа.

Всего в мероприятии примут участие свыше 180 конкурсантов и более 200 экспертов из 28 образовательных организаций Югры. Соревнования пройдут в двух возрастных группах – младше шестнадцати и от 16 до 22 лет.

Студенты посостязаются в основных компетенциях рабочий профессий, а школьники (участники площадки JuniorSkills) представят свои навыки в прототипировании, робототехнике, журналистике и других направлениях дополнительного образования.

Также в рамках чемпионата пройдут круглые столы и семинары, на которых обсудят развитие подготовки по самым востребованным специальностям среднего профессионального образования. В них примут участие представители образования, бизнес-сообществ, органов власти и работодатели.