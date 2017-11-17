В Югре разработают логотип Всемирной шахматной Олимпиады

В Югре проходит конкурс на создание логотипа 44-ой Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в округе в 2020 году. Столица региона второй раз будет турнир – в 2010 году в Ханты-Мансийске состоялась 39-ая шахматная Олимпиада. Ожидается, что на соревнования приедут 180 команд участниц, более 3 000 человек.

В настоящее время правительством автономного округа совместно с Ханты-Мансийской региональной общественной организацией «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа» ведется масштабная работа по подготовке.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, авторские коллективы. От имени несовершеннолетнего участника (до 14 лет) участие в конкурсе принимает его законный представитель.

Конкурс проводится в 2 этапа: до 30 апреля 2018 года – предоставление работ, до 31 мая 2018 года – оценка работ. В состав конкурсной комиссии войдут представители оргкомитета Олимпиады, ФИДЕ, профессиональные художники и дизайнеры. Правила участия в конкурсе, форма заявки размещены на официальном сайте Федерации шахмат Югры.