16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,6325   EUR  70,3604  

В Югре разработают логотип Всемирной шахматной Олимпиады

В Югре проходит конкурс на создание логотипа 44-ой Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в округе в 2020 году. Столица региона второй раз будет турнир – в 2010 году в Ханты-Мансийске состоялась 39-ая шахматная Олимпиада. Ожидается, что на соревнования приедут 180 команд участниц, более 3 000 человек.

В настоящее время правительством автономного округа совместно с Ханты-Мансийской региональной общественной организацией «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа» ведется масштабная работа по подготовке.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, авторские коллективы. От имени несовершеннолетнего участника (до 14 лет) участие в конкурсе принимает его законный представитель.

Конкурс проводится в 2 этапа: до 30 апреля 2018 года – предоставление работ, до 31 мая 2018 года – оценка работ. В состав конкурсной комиссии войдут представители оргкомитета Олимпиады, ФИДЕ, профессиональные художники и дизайнеры. Правила участия в конкурсе, форма заявки размещены на официальном сайте Федерации шахмат Югры.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:00, просмотров: 47, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»

​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»
О жилищном строительстве, молодежи, межбюджетных отношениях и главной проблеме Тюменской области — в эксклюзивном интервью СИА-ПРЕСС
Дмитрий Щеглов Сегодня в 14:10
196 0
​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»

​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»
Артем Мазнев Сегодня в 11:34
156 0
​Не дайте в детях погубить веру в справедливость

​Не дайте в детях погубить веру в справедливость
Но…Нам дали утешительный приз – чайный сервиз на 12 персон для 17 детей и двоих взрослых!
Эльмира Гатауллина, сургутянка Сегодня в 10:21
279 1
Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ
В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на официальный запрос. Публикуем его полностью
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 17:01
1094 4
​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА

​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА
Лишь 1,6 процента респондентов заявили, что зарабатывают на этом
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:42
207 0
Редакция СИА-ПРЕСС

​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова
Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:35
793 10
​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»
История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 12:24
572 6
Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 16 ноября в 09:22
733 4
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 21:36
1677 44
​Статья дня. Сила пешеходных городов

​Статья дня. Сила пешеходных городов
Дом, работа, детский сад, продуктовый магазин — всё это должно быть в пешей доступности
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 16:51
530 2
Мы должны быть в ответе за тех, кто поддерживает Навального? // ИНФОГРАФИКА

Мы должны быть в ответе за тех, кто поддерживает Навального? // ИНФОГРАФИКА
​Половина читателей siapress.ru считают, что родители и школы должны нести ответственность за детей, участвующих в несанкционированных митингах
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 11:29
328 0
​«Превед, велосипед», или Как обустроить наши дороги

​«Превед, велосипед», или Как обустроить наши дороги
Я решил разделить эти проблемы на два условных со-направления – «дороги и транспорт», «дорожки и транспортик».
Сергей Антонов, сургутянин 15 ноября в 10:47
693 25
​Плохие новости для команды Шувалова. Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась про Сургут коротко, но емко

​Плохие новости для команды Шувалова. Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась про Сургут коротко, но емко
Редакция СИА-ПРЕСС 14 ноября в 18:08
8637 2
​Индекс ММВБ может забраться выше 2200 пунктов

​Индекс ММВБ может забраться выше 2200 пунктов
Если котировки в ближайшее время сорвутся ниже $63 за баррель, то техническая коррекция в сторону $60 более чем вероятна.
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 14 ноября в 14:42
400 0
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru уверены, что власти не представят публичный отчет расследования «сургутской резни» 19 августа// ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru уверены, что власти не представят публичный отчет расследования «сургутской резни» 19 августа// ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 14 ноября в 11:24
604 0
Межевание, которое касается каждого жителя города

Межевание, которое касается каждого жителя города
Помните, что с молчаливого согласия жителей к территории вашего дома может добавиться участок, за содержание которого вы будете платить, но не будете им пользоваться.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 14 ноября в 09:35
1230 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика