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​Российский посол в Вашингтоне: от добрых и хороших отношений между Россией и США выиграют все

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть положительным, а также добавил, что страны в состоянии договорится о совместной работе, сообщает «ТАСС».

«Недавние контакты президентов России и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и принятое ими совместное заявление по Сирии показали, что наши страны нужны друг другу и могут договариваться о совместной работе, – сказал он. – Только вместе можно найти адекватные ответы на угрозы современной эпохи, главной из которых, безусловно, остается международный терроризм».

Дипломат добавил, что хорошие отношения между двумя странами пойдут на пользу всем.

«Убежден, что от добрых и хороших отношений между Россией и США выиграют все с учетом особой ответственности, которую несут наши страны как постоянные члены Совбеза ООН за поддержание международного мира и безопасности», – сказал он.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 107, комментариев: 0


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