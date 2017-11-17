На юбилей СОКБ награды получил почти 150 сотрудников больницы

Почти 150 специалистов различных подразделений учреждения Сургутской окружной клинической больницы были отмечены наградами различного уровня в канун юбилея. Это врачи, медицинские сестры, фармацевты, работники административно-хозяйственной службы, прачки, повара, санитарки. На 90-летний юбилей СОКБ собрались почти 700 человек. Среди них – представители Общественной палаты РФ, правительства и парламента Югры, администраций города, района, главные врачи лечебных учреждений округа.

Как отметил в своем выступлении директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, все, что делают медицинские работники СОКБ для людей, есть высшая степень профессионализма.

«Самое главное, чтобы дело всей вашей жизни, которое вы выбрали, и через много десятков лет доставляло вам удовлетворение», - отметил Алексей Добровольский.