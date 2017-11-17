Сургутский район призывает представителей коренных народов идти в предприниматели

Представителей коренных малочисленных народов Севера из Сургутского района все чаще привлекают к предпринимательской деятельности. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель службы по работе с коренными малочисленными народами Севера администрации муниципалитета Олег Стипанюк. По его словам, больше всего предприниматели из числа коренных народов заинтересованы в проектах по этнотуризму. Хотя желающих заниматься собственным делом пока немного.

Четыре человека находятся под патронажем администрации района для их регистрации в качестве юридического лица. Еще трое за последние полгода проявили интерес к созданию ИП, но не до конца понятно, выйдут ли они на рынок в качестве юридических лиц. Учитывая, что на сегодня в районе проживают около двух с половиной тысяч человек из числа коренных малочисленных народов, цифра в семь человек не выглядит особо внушительной.