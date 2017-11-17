​24-25 ноября в Сургуте пройдет конференция, посвященная 100-летию Великой русской революции 1917 г.

24-25 ноября 2017 г. в Сургутском государственном университете пройдет Всероссийская научная конференция «Революционная Сибирь: истоки, процессы, наследие». Ведущие ученые обсудят итоги изучения русской революции и роль Сибири в революционном процессе в истории России.
На научном мероприятии выступят историки из Института российской истории РАН и Института истории Сибирского отделения РАН, вузов Новосибирска, Томска, Омска, Твери, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.
Среди спикеров:
- Булдаков Владимир (главный научный сотрудник Института российской истории РАН),
- Леонтьева Татьяна (декан исторического факультета Тверского государственного университета),
- Зиновьев Василий (декан исторического факультета Томского государственного университета),
- Исупов Владимир (главный научный сотрудник Института истории СО РАН),
- Шиловский Михаил (заведующий кафедрой истории России Новосибирского гос. университета)
и еще 20 спикеров-историков
Конференция начнет работу с пленарного заседания 24 ноября в 14.00 в корпусе СурГУ по ул. Энергетиков, 22 (аудитория 2-Б). Регистрация участников с 13.15.
Во второй день конференции пройдут дискуссии на секционных заседаниях в Гуманитарном корпусе СурГУ по ул. Энергетиков, 8 (конференц-зал). Начало в 9.00.
Для участия в конференции приглашаются все, кому интересна российская и сибирская история. Для пропуска при себе иметь паспорт.
О конференции можно уточнить по телефону 89125190905