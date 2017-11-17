​24-25 ноября в Сургуте пройдет конференция, посвященная 100-летию Великой русской революции 1917 г.

24-25 ноября 2017 г. в Сургутском государственном университете пройдет Всероссийская научная конференция «Революционная Сибирь: истоки, процессы, наследие». Ведущие ученые обсудят итоги изучения русской революции и роль Сибири в революционном процессе в истории России.

На научном мероприятии выступят историки из Института российской истории РАН и Института истории Сибирского отделения РАН, вузов Новосибирска, Томска, Омска, Твери, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

Среди спикеров:

Булдаков Владимир (главный научный сотрудник Института российской истории РАН),

(главный научный сотрудник Института российской истории РАН), Леонтьева Татьяна (декан исторического факультета Тверского государственного университета),

(декан исторического факультета Тверского государственного университета), Зиновьев Василий (декан исторического факультета Томского государственного университета),

(декан исторического факультета Томского государственного университета), Исупов Владимир (главный научный сотрудник Института истории СО РАН),

(главный научный сотрудник Института истории СО РАН), Шиловский Михаил (заведующий кафедрой истории России Новосибирского гос. университета)

и еще 20 спикеров-историков

Конференция начнет работу с пленарного заседания 24 ноября в 14.00 в корпусе СурГУ по ул. Энергетиков, 22 (аудитория 2-Б). Регистрация участников с 13.15.

Во второй день конференции пройдут дискуссии на секционных заседаниях в Гуманитарном корпусе СурГУ по ул. Энергетиков, 8 (конференц-зал). Начало в 9.00.

Для участия в конференции приглашаются все, кому интересна российская и сибирская история. Для пропуска при себе иметь паспорт.

О конференции можно уточнить по телефону 89125190905

ПРОГРАММА Революционная Сибирь.doc