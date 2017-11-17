Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпийских игр

Отказ восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), может стать первым шагом к отстранению сборной России от Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2018 г. в корейском Пхенчхане. Судьба российской сборной будет решена исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) 5-7 декабря, сообщают «Ведомости».

В случае если национальная сборная не сможет участвовать в Играх, то «Первый» и «Россия 1» скорее всего откажутся от показа Олимпиады, говорят сразу несколько собеседников «Ведомостей». Массовый зритель болеет прежде всего за своих спортсменов и отсутствие сборной резко снизит аудиторию трансляций, объясняют они: крупнейшим каналам нет экономического смысла платить десятки миллионов долларов за права на показ Игр, если из-за низких рейтингов они не смогут заработать на рекламе. При этом отмечается, что Олимпийские игры – одно из самых важных телесобытий для крупнейших российских каналов.

Однако сотрудник одной из телекомпаний говорит, что канал активно готовится к Играм, экспериментирует с интернет-трансляциями и отправляет в Корею целую команду комментаторов: «Мы очень хотим показать Олимпиаду, среди прочего это отличный тест перед чемпионатом мира по футболу – 2018».