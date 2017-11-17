​Телеканал ТНТ переходит на исключительно российский контент

Телеканал ТНТ с 20 ноября будет транслировать исключительно российский контент. Об этом завил руководитель субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" и генеральный директор телеканала ТНТ Артур Джанибекян, сообщает «ТАСС».

«Сегодня особый день, когда мы это сделали и объявляем об уникальном событии в жизни российского телевидения, а именно, ТНТ - единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», – сказал он.

Одной из причин перехода на российский контент стала независимость от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на экономику закупок зарубежного контента. «Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур - и у них нет возможности выкручивать нам руки», – сказал он.

«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент, – продолжил собеседник агентства. – По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами».

Он также подчеркнул, что не боится за потерю аудитории. «Мы не боимся за аудиторию, мы за нее рады. Мы делаем ее вечер еще интереснее, - сказал Джанибекян. – Телеканал является лидером на протяжении уже шести лет в аудитории от 14 до 44 лет и абсолютным лидеров в аудитории 18-30 уже семь лет».