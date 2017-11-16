​В Сургутском районе проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 13 по 24 ноября 2017 года в Сургутском районе проходит второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными и просят принять участие в борьбе с распространением наркотиков:

«Уважаемые жители Сургутского района! Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефону дежурной части ОМВД России по Сургутскому району 8(3462) 74-60-02 (круглосуточно)».