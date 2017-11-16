В Югре состоялось заседание по подготовке и проведению Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

В правительстве Югры состоялось расширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

«Ежегодно и традиционно по завершении акции мы проводим такие расширенные заседания для того, чтобы подвести итоги, наметить новые направления, отметить наши плюсы и, если есть, минусы, обсудить их, чтобы не допустить в дальнейшем. И конечно, собрались, чтобы наградить всех, кто отличился в ходе акции», - отметил, предваряя заседание, первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Отмечается, что по итогам акции высажено более миллиона саженцев деревьев, кустарников и цветов. Количество убранного на субботниках мусора достигает боле 41 тысячи кубических метра. Собрано 260 тонн макулатуры.Также значительно увеличивается количество участников основных всероссийских и международных мероприятий, что говорит об интересе к проектам Югры. А общий процент вовлечения населения муниципалитетов в мероприятия акции составил от 10 до 60.