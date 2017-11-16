В Тюменском технопарке прошел финал конкурса «УМНИК»

В Тюменском технопарке 14-15 ноября состоялся финал конкурса «УМНИК», в котором принимают участие молодые ученые региона. Организатором конкурса выступил Фонд содействия инновациям, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и Тюменский технопарк.

Это уже тринадцатый отбор на конкурс «УМНИК», прошедший в Тюменской области. В этот раз поступило 157 заявок, 95 из которых были допущены до очной защиты проектов перед жюри, состоящим из региональных предпринимателей. Они оценивали заявки с точки зрения перспектив их коммерциализации.

За все время проведения конкурса победителями программы стал 301 молодой ученый. Победители 2017 года будут определены после утверждения конкурсной комиссией Фонда содействия инновациям.