​Россияне по уровню благосостояния «зависли» в 2006 году

Уровень благосостояния российских домохозяйств за 17 лет увеличился в среднем с $2940 до $16 770. Правда, в нынешнем 2017 году россияне все же находятся на том уровне достатка, который у них был в 2006 году. Сильно помешал планам на богатство обвал рубля в 2014 году, ну и другие экономические невзгоды тоже внесли свои коррективы.

Правда, как пишет Forbes, и эти «средние» $16 770 благосостояния касаются не очень многих – в стране 82 процента населения имеет меньше $10 000 (для справки – в США людей подобного уровня доходов – 28,5 процента).