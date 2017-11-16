Минюст подтвердил девять уведомлений для СМИ о возможности включения их в список иноагентов

Министерство юстиции России подтвердило отправку девяти СМИ уведомления о возможности включения в список иноагентов, сообщает «Интерфакс».

В их число также попали: «Радио Свобода» и «Голосу Америки». «Минюстом России 15 - 16 ноября 2017 г. в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта "IdeL.Реалии", телеканала "Настоящее время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф" были направлены письма о возможном признании их иностранными агентами», – говорится в сообщении Минюста РФ, поступившем в «Интерфакс».