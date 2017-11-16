​Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшей заболеваемостью ВИЧ. Плохие новости для Тюменской области

Среди регионов с наибольшим уровнем заболеваемости ВИЧ на третьем месте идет наш южный сосед – Тюменская область. В ней на 100 тысяч населения зарегистрированы 110,2 инфицированных. Выше только Кемеровская область (144,93 случая на 100 тысяч человек) и Иркутская область, которая лишь на десятые доли выше, чем Тюменская. Такие данные приводит «РБК Тюмень», ссылаясь на исследование Роспотребнадзора по итогам девяти месяцев 2017 года.

В среднем по России заболеваемость вирусом иммунодефицита человека составляет 44,53 на 100 тысяч населения.