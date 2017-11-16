​Югорская спортсмена стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Накануне в Будапеште завершился Чемпионат мира - главный старт сезона 2017 года в любительском кикбоксинге. На котором выступила югорская спортсменка в весовой категории до 48 кг в дисциплине «фулл-контакт» и уверено обошла двух соперниц на пути к полуфиналу - представительниц Турции и Польши. В итоге стала обладательницей титула чемпионки мира.

Всего в соревнованиях приняли участие две тысячи атлетов из 60 стран. Отметим, что в состав сборной Югры был включен дует нижневартовских файтеров, воспитанники заслуженного тренера России, главного тренера югорской команды Руслана Куштанова: мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и Югры Валентина Филатова и мастер спорта, чемпион России Дамир Ахмадуллин.