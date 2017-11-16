​В Россию поступила первая партии томатов из Турции объемом свыше 19 тонн

16 ноября Россельхознадзор выпустил на российский рынок первую после перерыва партию помидоров из Турции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ведомства. Общий вес груза составил 19,40 тонны.

«Пропуску овощей на территорию РФ предшествовала технологическая схема фитосанитарного контроля, которая включала досмотр с полной выгрузкой продукции и проведение лабораторной экспертизы, исключающей наличие вредных карантинных организмов, – говорится в пресс-релизе. – Акцент при досмотре продукции сделан на идентификацию маркировочной этикетки и фитосанитарного сертификата в части полной информации о производителе продукции».

Напомним, что с 1 ноября правительство России разрешило поставки томатов из Турции в объёмах, определенных Минсельхозом, под гарантии компетентного органа Турции под контролем Россельхознадзора.