​Глава Центробанка: мы компенсировали 95% падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении перед депутатами Госдумы заявила, что рост ВВП России в 2017 году составил 1,8 процента, период восстановительного роста почти окончен, сообщает «Интерфакс».

«Мы ожидаем, что в целом за 2017 год годовой темп прироста ВВП составит 1,8 процента. С одной стороны, это, бесспорно, положительный факт, экономика восстановилась быстрее, чем многие ожидали, чем мы ожидали», – сказала Набиуллина.

При этом отметила, что такой рост означает, что «период восстановительного роста почти завершен». «По нашей оценке, мы компенсировали 95 процентов падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года», – сообщила глава ЦБ.