По требованию Медведева, 17 ноября возобновится продажа билетов в плацкартные вагоны

Глава РЖД Олег Белозеров пообещал премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что продажа билетов в плацкартные вагоны возобновится с 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Хочу поблагодарить за совместную работу Минтранс, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития, министерство финансов, и хочу заверить, что коллектив РЖД выполнит все поставленные задачи», – сказал Белозеров на заседании правительства.

В ответ на вопрос Медведева: «Так, когда билеты начнут продавать?» «Завтра. Все решения приняты, всеми органами приняты, зарегистрированы и, как прописано в приказе, 17 числа продажа начинается», – сказал глава РЖД в ответ.

Ранее Медведев потребовал возобновить в ноябре продажу билетов в плацкартные вагоны. «Есть целый ряд резонансных вещей, не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. Нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца. Я такое поручение даю и железной дороге, и, естественно, министерству транспорта, и антимонопольной службе», – сказал премьер-министр.