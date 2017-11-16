Депутаты Сургута не стали рассматривать ситуацию вокруг РКЦ ЖКХ в открытом режиме

Ситуация вокруг сургутской РКЦ ЖКХ, о которой писал портал siapress.ru, оказалась вне повестки ноябрьской рабочей сессии думы. Депутаты отказались обсуждать вопрос в открытом режиме, потому что он находится вне компетенции думы, а соответственно повлиять народные избранники на его решение не могут, сообщают источники siapress.ru в городском парламенте. Однако, как рассказали наши собеседники среди депутатов, у них есть желание перенести обсуждение вопроса на заседание думской фракции «Единой России», которое состоится 20 ноября:

«Формально мы повлиять на это не можем, поскольку вопрос лежит вне рамок нашей компетенции. Если бы речь шла о приватизации РКЦ ЖКХ, то тогда бы все пошло бы через нас, но в нынешней ситуации мы оказались отодвинуты от этой истории. Но среди депутатов есть желание вынести вопрос на заседание думской фракции «Единой России» и обсудить все без прессы».