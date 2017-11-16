​Названы три первых кандидата из числа СМИ на получение статуса иноагента

Глава Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков считает, что первыми кандидатами на получение статуса иноагента должны стать «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время», сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что первые – те, кому Минюст разослал уведомления: «Голос Америки», «Радио Свобода» и телекомпания «Настоящее время», – сказал Пушков. «Я считаю, что те уведомления, которые были посланы Минюстом, они являются ключевыми в этой области. То есть, как минимум, эта тройка из СМИ», – добавил он.

По словам сенатора, зеркальный ответ Москвы на действия США в отношении Russia Today и «Спутник» не означает его симметричность.

«Если там два наших СМИ попали под закон об иностранных агентах, совершенно не обязательно, что мы должны выбрать два американских СМИ. Мы можем выбрать гораздо больше, если мы считаем по нашим внутренним причинам, что это имеет под собой основания», – сказал Пушков.