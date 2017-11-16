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Госдума приняла закон о tax free в России

В окончательном третьем чтении Госдума приняла закон, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free), сообщает «Интерфакс».

Таким образом, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для этого будет необходимо приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство.

Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары. Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования


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Сегодня в 14:21, просмотров: 134, комментариев: 0


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