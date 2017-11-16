Преступник, ожидающий суда, ограбил мужчину на Тюменском тракте

Вчера к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что его ограбили.

Как выяснили стражи правопорядка, пострадавший вышел из магазина на Тюменском тракте и обратил внимание на мужчину, который проследовал за ним. Дойдя до подъезда дома, незнакомец потребовал снять золотое кольцо, и, получив отказ, отобрал украшение силой.

Опрашивая потерпевшего, оперативный сотрудник обратил внимание на описание подозреваемого и предположил, кто мог совершить данное преступление. По фотографии потерпевший узнал своего обидчика. В итоге полицейские задержали грабителя — им оказался житель Сургутского района 1993 года рождения. Кстати, злоумышленник в настоящее время обвиняется в совершении аналогичного преступления и ожидает суда. За новый грабеж он может сесть на семь лет.