Главный архитектор Сургута Алексей Усов может покинуть свой пост

Глава департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) и один из самых опытных чиновников администрации Сургута Алексей Усов может покинуть свой пост после полугода работы. Разговоры об этом ходили накануне во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города сургутской думы. Алексей Усов выступал перед депутатами в плановом режиме и отчитывался о прогрессе в создании правил размещения рекламных конструкций. По словам источников, директор департамента архитектуры и градостроительства в ближайшее время сдаст текущие дела и снимет с себя полномочия. О дальнейшей карьерной судьбе Алексея Усова ничего не известно, редакции siapress.ru пока не удалось с ним связаться.

Алексей Усов является одним из чиновников-старожилов городской администрации – он проработал в ней 13 лет. До 2012 года он занимал пост директора ДАиГ, а после прихода в администрацию Алексея Фокеева стал заместителем руководителя структурного подразделения. В начале этого года Алексей Усов на несколько месяцев стал замглавы города, а в мае был вновь назначен директором ДАиГ.

Напомним, что за последний год часть сургутских чиновников покинула свои посты и перешла на работу в район, округа и даже в другие регионы.