Стартовало голосование за название для моста в Крым

Стартовало голосование за название для моста, который соединяет Крым с материковой Россией, сообщает «Meduza».
Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте назовимост.рф.
Для выбора предложены пять вариантов названия моста и возможность предложить собственный:
- Крымский мост
- Керченский мост
- Мост воссоединения
- Мост дружбы
- Тузлинский мост
На момент публикации новости уверено лидирует вариант «Крымский мост», вторую позицию удерживает «Керченский мост». Голосование продлится один месяц. Провести открытый конкурс по имени моста в Крым в 2016 году предложил президент России Владимир Путин.