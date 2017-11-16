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Стартовало голосование за название для моста в Крым

Стартовало голосование за название для моста, который соединяет Крым с материковой Россией, сообщает «Meduza».

Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте назовимост.рф.

Для выбора предложены пять вариантов названия моста и возможность предложить собственный:

  • Крымский мост
  • Керченский мост
  • Мост воссоединения
  • Мост дружбы
  • Тузлинский мост

На момент публикации новости уверено лидирует вариант «Крымский мост», вторую позицию удерживает «Керченский мост». Голосование продлится один месяц. Провести открытый конкурс по имени моста в Крым в 2016 году предложил президент России Владимир Путин.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 182, комментариев: 1


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Dochimacho
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Сегодня в 14:09
крымнаш

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