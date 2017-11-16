Стартовало голосование за название для моста в Крым

Стартовало голосование за название для моста, который соединяет Крым с материковой Россией, сообщает «Meduza».

Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте назовимост.рф.

Для выбора предложены пять вариантов названия моста и возможность предложить собственный:

Крымский мост

Керченский мост

Мост воссоединения

Мост дружбы

Тузлинский мост

На момент публикации новости уверено лидирует вариант «Крымский мост», вторую позицию удерживает «Керченский мост». Голосование продлится один месяц. Провести открытый конкурс по имени моста в Крым в 2016 году предложил президент России Владимир Путин.