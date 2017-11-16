​Центробанк призывает граждан России не покупать новые банкноты по завышенным ценам

Центробанк призывает граждан России отказаться от покупки новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб., дороже, чем они стоят, отмечая, что эти купюры не являются памятными и их тираж не ограничен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Центробанка.

В Приморье появились сообщения, что банкноты в 2000 руб. предлагаются на 500 руб. дороже номинала, купюры в 200 руб. – на 150 руб.

Напомним, новые банкноты были запущены в обращение 12 октября. Первыми их получили изображенные на купюрах регионы - Крым и Дальний Восток. Массовый выпуск запланирован на декабрь.