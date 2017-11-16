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​Американский сенатор возмутился сопоставлением RT со СМИ США

Американский сенатор Джон Маккейн возмутился в связи с принятием Госдумой закона, позволяющего признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа, сообщает «ТАСС».

При этом он подчеркнул, что сравнения между телеканалом RT и радиостанциями «Голос Америки» или «Радио Свобода» быть не может. «[Президент России] Владимир Путин приближается к тому, чтобы признать международные СМИ иностранными агентами, предположительно, в качестве ответного шага на запрос министерства юстиции США к RT - который американское разведсообщество назвало «главным международным пропагандистским СМИ Кремля» – зарегистрироваться в качестве иностранного агента», – отмечается в распространенном офисом сенатора заявлении.

«Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединенные Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си. Журналисты, которые работают на эти телекомпании, добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу», – утверждал Маккейн. Согласно его словам, журналисты RT являются «пропагандистами, которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства с тем, чтобы продвигать повестку» российского лидера.

Напомним, 15 ноября Госдума приняла закон, который позволяет признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 16, комментариев: 0


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