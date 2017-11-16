ОМВД России по Сургутскому району разыскивает мужчину подозреваемого в краже с магазинов «Магнит» и «Оптима», расположенных в городском поселении Белый Яр ул. Горького 9 «А».
На вид 35-40 лет, рост 160-
Был одет в брюки, куртку и кроссовки темного цвета, серую толстовку и шапку светлого цвета.
Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о личности и местонахождении данного гражданина сообщить по телефонам:
(8-3462) 74-60-02 - Дежурная часть
8-922-777-41-82 - Мобильный телефон оперуполномоченного