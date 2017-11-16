Путин по телефону обсудил с главами ДНР и ЛНР обмен пленными в Донбассе

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким по поводу обмена пленными между Украиной и республиками, сообщают «Ведомости».

В ходе переговоров обсуждалось предложение лидера общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными. Как заявлял Медведчук, украинская сторона может в рамках обмена пленными освободить 306 человек, в свою очередь ЛНР и ДНР освободят 74 человека.