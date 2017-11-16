​В Ханты-Мансийске ввели в эксплуатацию новый газопровод

Объект позволит обеспечить бесперебойную подачу природных ресурсов жителям будущего микрорайона «Иртыш 2»: общая протяженность трассы газопровода - 10,8 км, с диаметром труб 500мм и 400мм.

Директор муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» Андрей Лоцманов отметил, что построенный в 1998 году стальной газопровод высокого давления с диаметром труб 150 мм для газоснабжения района «Самарово» уже не справлялся с необходимым объемом газа для бесперебойного ресурсоснабжения горожан. В следствии чего было принято решение возвести новый энергетический объект.

«В ближайшие годы район Самарово расширится новыми жилыми кварталами, объектами социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Учитывая планы освоения района, в 2013 году было принято решение о строительстве нового газопровода, который имеет для Ханты-Мансийска стратегическое значение. Проложенная трасса позволит обеспечить энергоресурсами строящийся микрорайон «Иртыш» и береговую зону. Новый газопровод необходим для перспективного развития города, комплексного освоения южной части окружного центра», - подчеркнул Глава столицы Югры Максим Ряшин.