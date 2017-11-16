Россия проведет альтернативный турнир в случае недопуска на Паралимпиаду-2018

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин заявил, что в случае недопуска российских паралимпийцев на Паралимпиаду 2018 года Россия проведет альтернативный турнир, сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что мы готовимся к (Паралимпийским - ИФ) играм, в случае неучастия наших спортсменов в Олимпийских играх мы проработали альтернативный вариант по аналогии с теми, которые были проведены перед Рио-де-Жанейро - Всероссийские открытые соревнования по зимним видам спорта», – сказал Строкин.

Он также подчеркнул, что российские спортсмены, в основном, выполнили требования Международного Паралимпийского комитета (МПК), касающиеся противодействия допингу. «Одно из требований МПК - все спортсмены должны пройти два раза тестирование до начала этих (отборочных - ИФ) соревнований. На сегодняшний день из 68 спортсменов 62 прошли антидопинговое тестирование два раза, пять - один раз, один спортсмен - ни разу», – отметил Строкин.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчане (Южная Корея) с 9 по 18 марта по шести видам спорта.