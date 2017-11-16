​WADA не восстановило аккредитацию Российского антидопингового агентства из-за невыполнения главного условия

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA, не восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение в твиттере всемирной организации.

Причиной отказа стало несоответствие международным антидопинговым правилам. Напомним, что для восстановления аккредитации РУСАДА одним из условий было «безоговорочное признание» доклада Ричарда Макларена о системе допинга в российском спорте, рассказывал глава Минспорта Павел Колобков. Однако президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил о невозможности такого признания.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является одним из авторов фильмов о применении допинга в России, заявил о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане в феврале 2018 года. По его словам это может произойти из-за отсутствия аккредитации у Российского антидопингового агентства (РУСАДА).