​Стали известны все 32 сборные, которые примут участие в ЧМ-2018

Стали известны все 32 сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018, сообщает «Интерфакс». Минуя Россию, которая на правах хозяйки турнира попала на него автоматически, ими являются команды:

Бразилии,

Ирана,

Японии,

Мексики,

Бельгии,

Южной Кореи,

Саудовской Аравии,

Германии,

Англии,

Испании,

Нигерии,

Коста-Рики,

Польши,

Египта,

Исландии,

Сербии,

Франции,

Португалии,

Панамы,

Уругвая,

Колумбии,

Аргентины,

Марокко,

Туниса,

Сенегала,

Швейцарии,

Хорватии,

Швеции,

Дании,

Австралии,

Перу.

Уже 1 декабря в Кремле состоится жеребьевка. Все матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля.