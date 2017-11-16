​Стали известны все 32 сборные, которые примут участие в ЧМ-2018

Стали известны все 32 сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018, сообщает «Интерфакс». Минуя Россию, которая на правах хозяйки турнира попала на него автоматически, ими являются команды:
- Бразилии,
- Ирана,
- Японии,
- Мексики,
- Бельгии,
- Южной Кореи,
- Саудовской Аравии,
- Германии,
- Англии,
- Испании,
- Нигерии,
- Коста-Рики,
- Польши,
- Египта,
- Исландии,
- Сербии,
- Франции,
- Португалии,
- Панамы,
- Уругвая,
- Колумбии,
- Аргентины,
- Марокко,
- Туниса,
- Сенегала,
- Швейцарии,
- Хорватии,
- Швеции,
- Дании,
- Австралии,
- Перу.
Уже 1 декабря в Кремле состоится жеребьевка. Все матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля.