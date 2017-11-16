Названы три версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае. Выжившую девочку доставят в Хабаровск самолетом

Следственным комитет рассматривает три возможные версии крушения пассажирского самолета Л-410 у села Нелькан в Хабаровском крае, в частности: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что девочку, выжившую при падении самолета, доставят в Хабаровск сегодня вечером. «Девочка в тяжелом состоянии, приняли решение не везти ее на вертолете, а везти на самолете, потому что у нее сотрясение мозга, а на вертолете долго лететь. Поэтому в самолете, в специально оборудованном месте. Наша задача ее спасти», – сказал журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В связи с авиакатастрофой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что днем 15 ноября самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан в Аяно-Майском районе.