В Госдуме рассмотрят закон о патриотическом воспитании

В Госдуму внесен проект федерального закона о патриотическом воспитании россиян, сообщает «Медуза». Текст законопроекта размещен на сайте Госдумы.

Предлагаемый федеральный закон должен определить цели, принципы и направления патриотического воспитания в России. Согласно ему, в России признается необходимость и значимость патриотического воспитания, а также право каждого гражданина на него.

Целью патриотического воспитания называется «создание и укоренение в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных ценностей». У граждан должно быть сформировано общероссийское национальное самосознание и ориентации и установки в отношении к личности, обществу и государству. Гражданам должно быть привито чувство гордости и глубокого уважения к национальным символам, а также созданы условия для проявления патриотизма.

Отдельной задачей патриотического воспитания называется формирование у граждан потребности в ведении здорового образа жизни, способности жить семейной жизнью и воспитывать большее количество детей.

Законопроект разработан и подписан 48 депутатами Госдумы.