Сбербанк за 9 месяцев заработал более 570 млрд рублей чистой прибыли

В 2017 году за отчетный период январь – сентябрь Сбербанк увеличил чистую прибыль на 44 процента по сравнению с прошлым годом – до 576,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка по международным стандартам.

При этом отмечается, что прибыль госбанка за 3 квартал составил 224,1 млрд рублей, что на 63,6 процента больше, чем в прошлом году. Основной доход в 3 квартале банк получил от кредитования: его чистый процентный доход составил 375 млрд руб., что на 5 процентов больше, чем кварталом ранее.