За неисполнение обязанностей СМИ, которые накладывает статус Иностранного агента, может угрожать уголовная ответственность

Зарубежным СМИ, которые в России будут признаны иностранными агентами, может грозить уголовная ответственость за отказ исполнять обязанности, которые накладывает этот статус, сообщает «Meduza».

Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко, напомним в статье 330.1 УК, которая предусматривает ответственность за злостное неисполнение обязанностей иностранного агента. Стоит отметить, что минимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

«В этой статье ничего не сказано о средствах массовой информации, которые будут признаны у нас иностранными агентами. Поэтому, возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части», — заметил Ревенко.