​Два россиянина вошли в рейтинг самых крутых бизнесменов моложе 30 лет. Как они это сделали?

В рейтинге Forbes 30 Under 30 – лучших предпринимателей моложе 30 лет – вошли двое россиян: Артем Голдман (26 лет) и Виталик Бутерин (23 года). Чем же они выделились из всех молодых бизнесменов мира?

Виталик Бутерин основал платформу Ethereum, которая создает децентрализованные онлайн-сервисы на базе блокчейна (если не знаете, что такое блокчейн – смотрите эту онлайн-конференцию на siapress.ru). Криптовалюта, запущенная Бутериным (называется «эфир») капитализирована на рынке в объеме $30 млрд.

Артем Голдман пошел по пути рынка услуг, но крайне необычных – он с партнерами разработал Visabot. Этот бот для иммигрантов помогает оценить шансы на получение грин-карты в США, а также дает советы, которые приблизят клиента к получению этой карты. Его услугами воспользовались уже более 100 тысяч человек.