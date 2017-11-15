ФАС отказалась возбуждать дело о ценовом сговоре при продаже iPhone 8

Федеральная антимонопольная служба заявила, что не будет возбуждать дело по жалобе о ценовом сговоре при продаже iPhone 8, сообщает «Интерфакс».

«ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина на потенциальную координацию дистрибьютором модели смартфона Apple iPhone 8 64GB экономической деятельности ресселлеров этой модели и сообщает, что на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС.

«Принимая во внимание, что модель смартфона Apple iPhone 8 64 GB поступила в продажу на территории Российской Федерации 29 сентября 2017 года, то есть немногим более одного месяца назад, в настоящий момент не представляется возможным сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», – сказал представитель ФАС.