​Вы удивитесь: средний класс в России богатеет. А в целом жители страны — нет

Средний класс в России стал чуть богаче и активнее в плане потребления. К такому выводу пришел «Сбербанк», заказавший опрос «Потребительский индекс Иванова». Выяснилось, что доля представителей среднего класса (условного «Иванова»), экономящих на продуктах, в III квартале снизилась до 68 процентов (на три процента ниже, чем кварталом ранее), и при этом они более настроены на крупные покупки, хотя и переживают из-за роста цен.

Средний класс незначительно повысил свои доходы (примерно на 5,5 процента), что особенно приятно на фоне низкой инфляции (3,4 процента), так что свое благосостояние условные усредненные Ивановы оценивают лучше всего за последние три года, но все равно пока негативно – минус 16 процентов. К тому же чуть большее количество «Ивановых» смогли выбраться за границу – доля экономящих на отпусках упала до 48 процентов.

Однако, как пишут «Ведомости», говорить о полноценном улучшении жизни россиян еще рано. Согласно Росстату, доходы граждан упали на 1,2 процента.