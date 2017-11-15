Авиакомпания «Победа» разрешит бесплатный провоз товаров из duty free, но с одним условием

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил, что теперь товары из duty free можно будет провезти бесплатно, если они проходят по указанным параметрам (36 x 30 x 27 см), сообщает «РБК».

Отметим, что после изменения правил (с октября начали действовать новые нормативы, позволяющие авиакомпаниям продавать билеты без обязательного бесплатного багажного места) авиакомпания ввела бесплатную ручную кладь общими габаритами не более 36 x 30 x 27 см. На стойках регистрации авиакомпания установила специальные калибраторы, куда пассажир может поместить свою ручную кладь для проверки.

«У нас не было цели заработать на duty free. У нас нет особых доходов от этого», — сказал в среду Калмыков. По его словам, основная цель сбора, чтобы «на рейсах не пили», и чтобы пассажиры «не шли на борт с котомками, корзинками».

«Мы возим дешево, пунктуально, безопасно, а вы соблюдайте наши правила», — обратился Калмыков к пассажирам.