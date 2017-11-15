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​Сечин не явился в суд из-за служебной командировки. Вероятно, его не будет и на следующем заседании

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании Игорь Сечин находится в служебной командировке, сообщает «Интерфакс».

«Он находится в плановой служебной командировке», – сказал Леонтьев. В ответ на вопрос, какова вероятность, что Сечин будет присутствовать на очередном заседании суда по «делу Улюкаева» 22 ноября, Леонтьев отметил, что «график главного исполнительного директора "Роснефти" не является публичной информацией».

Отметим, что ранее появилась информация о поездке Сечина в Югру 21 ноября, а следующее заседание, на которое вызывают Сечина, состоится 22 ноября.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 99, комментариев: 0


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