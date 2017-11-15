​Песков прокомментировал ошибку Минобороны словами «ничего страшного»

Министерство допустило ошибку, сопроводив свое заявление о прикрытии США боевиков в Сирии скриншотами из компьютерной игры, сообщает «РБК».

«Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «в Минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом».