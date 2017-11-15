Здоровье Улюкаева сильно ухудшилось за прошедший с момента ареста год из-за постоянного стресса

Адвокат Алексея Улюкаева Лариса Каштанова заявила, что здоровье бывшего министра экономического развития сильно ухудшилось за прошедший с момента ареста год из-за постоянного стресса, сообщает «РБК».

Каштанова отмечает у Улюкаева критическую потерю веса , а ранее проведенное офтальмологом обследование «выявило подозрение на разрыв сетчатки» и начальную вертикальную катаракту, причиной которой может быть диабет. Однако установить точные причины ухудшения здоровья можно только с помощью специалиста, но пригласить такого специалиста экс-министр не может: ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников.

«Согласно выписке из медицинской карты, выданной 14 ноября 2016 года, у Алексея Валентиновича [Улюкаева] есть также ряд хронических заболеваний, которые свидетельствуют о необходимости постоянного медицинского осмотра», — подчеркнула адвокат.

Напомним, что Алексея Улюкаева арестовали 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», обвинение ему предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).