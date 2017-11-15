​В Югре зарегистрирован миллионный «электронный гражданин»

Накануне, 14 ноября, состоялась пресс-конференции по развитию «Электронного правительства» в Югре, в ходе которой был награжден миллионный, зарегистрированный пользователь портала gosuslugi.ru – жительница Ханты-Мансийска Екатерина Бугаева.

«Буквально несколько дней назад я зарегистрировалась и впервые воспользовалась порталом госуслуг – оплатила штраф ПДД с 50-процентной скидкой, – поделилась своими впечатлениями Екатерина Бугаева, миллионный пользователь портала госуслуг в Югре. – Экономия бюджета – далеко не все преимущества портала, которые я оценила. Самое главное – больше нет необходимости лично ходить в ведомство, огромное количество действительно важных услуг в оперативном доступе и всегда у меня под рукой».

Молодую девушку поздравили директор Департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин и директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков и подарили ей беспроводную блютус-колонку.

В ходе конференции было отмечено, что по статистике компании «Ростелеком», (обеспечивающей работу портала госуслуг), количество «электронных граждан» в Югре превысило 79,8 процента от общего числа населения региона и составило чуть больше 1 млн человек.

Отметим, что Югра является абсолютным лидером в рейтинге регионов на Урале и вторым в России по доле граждан, зарегистрированных на портале gosuslugi.ru.