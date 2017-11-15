Медведев вместе с Сечиным откроют новое месторождение в Югре. Возможно, премьер заедет в Сургут

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин откроют в Югре новое месторождение рядом с поселком Горноправдинск (Ханты-Мансийский район), сообщают «Ura.ru» со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

Таким образом, по сведениям инсайдеров, Дмитрий Медведев запланировал визит на 21 ноября. Он примет участие во вводе нового месторождения «Конданефти». Премьер прилетит в Ханты-Мансийск, однако не задержится там и сразу же направится на объект «Роснефти».

«По одной из версий, бывший президент страны посетит Сургут и Нефтеюганск», – заявляют «Ura.ru».

Отметим, что официального подтверждения визита главы правительства России в Югру на этот момент нет.

Ранее в «Роснефти» заявляли, что планируют запустить добычу нефти на месторождениях «Конданефти» до конца года.