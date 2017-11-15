Югорские школьники стали участниками смены «Артек информационный»

Пятнадцать юных югорчан отправились на смену «Артек информационный», которая проходит с 11 ноября по 1 декабря 2017 года.

Смена «Артек информационный» даст детям возможность получить знания об основных медианаправлениях и позволит проявить себя. Дети примут участие в создании медиапроектов, смогут попробовать себя в роли программистов, корреспондентов, операторов, журналистов и т.д. «Артек» предоставит детям возможность соприкоснуться с частью огромного медиамира. Содержание программы смены направлено на создание образовательного пространства, способствующего формированию и развитию медиакультуры подрастающего поколения, как готовности жить в коллективном диалоге с использованием информационных технологий и медийных средств.

Механизмом реализации программы смены является игровая ситуация, в рамках которой каждый лагерь становится информационным агентством. Медиа-отряды лагерей превращаются в информационно-новостные порталы. Задача информационных агентств – установка на территории своего лагеря табличек с QR-кодами, по которым будет доступна информация об истории, культуре лагеря, знаменитостях, посетивших лагерь и т.п. Задача информационно-новостных порталов – освещение событий, происходящих в каждом лагере. Итоговыми мероприятиями программы смены станут ИнфоКвесты, которые пройдут в каждом информационном агентстве.