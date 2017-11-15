«Мамонты Югры» стали лидерами конференции «Восток» МХЛ

Хоккейная команда «Мамонты Югры», благодаря победам над магнитогорскими «Стальными Лисами», стала лидером конференции «Восток» Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Перед выездными матчами со своими основными соперниками югорская команда одержала восемь побед кряду, благодаря чему вышла на второе место в турнирной таблице.

В ходе первой встрече югорчане не дали соперникам повода усомниться в своем превосходстве. Они вели в счете весь матч и одержали крупную победу 8:5. Хет-трик в чужие ворота оформил Дмитрий Юшкевич, дважды отличился Степан Грымзин, по одной шайбе забросили Александр Яремчук, Никита Зоркин и Владимир Гайдеик. Кроме них проявил себя сделавший пять результативных передач Денис Еркин, что позволило ему возглавить список бомбардиров турнира. Три «ассиста» в активе Тимралия Вахрутдинова.

В ответном поединке наши хоккеисты смогли выиграть со счетом 2:1. Первым отличился Денис Еркин, а победную шайбу забросил Степан Грымзин.

Эта победа стала для «Мамонтов» десятой кряду. Они возглавили турнирную таблицу, в их активе 58 очков в 26 матчах. Следующие матчи наши хоккеисты проведут в Оренбурге, где 16 и 17 ноября сыграют с местными «Сарматами».