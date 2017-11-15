В Кремле следят за ситуацией с конденсатопроводом в Сургуте

Ситуация с принадлежащим газовикам конденсатопроводом «Уренгой – Сургут» находится на контроле у президента Владимира Путина. В этом году конденсатопровод поставили на кадастровый учет, параллельно установив охранную зону в пять тысяч метров. В итоге в нее попало большое количество земельных участков сургутян, объектов капитального строительства, расположенных на территории города, в том числе поселок Таежный и даже аэропорт Сургута.

«Внутри региона не хватало федерального участия в разрешении этой проблемы. Хорошо, что федеральный центр взял на себя поиск решения как в интересах безопасности людей, так и в интересах людей, у которых там жилье. Нужно найти баланс этих интересов», — сообщила 14 ноября на пресс-конференции губернатор Наталья Комарова.

Напомним, в конце минувшей недели в администрации Сургута выступили с заявлением, что муниципалитет обратился в арбитражный суд Югры.