​Госдума приняла поправку о «иностранных агентах»

Госдума приняла поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут признать в России «иностранным агентом», сообщают «РИА Новости».

Решение о присвоении СМИ статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также решит, как будет выглядеть маркировка СМИ, получивших такой статус.

Напомним, что в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом в США до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября.