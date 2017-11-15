​В России начался выпуск пачек сигарет с измененным дизайном из-за новых правил Таможенного союза

В России начался выпуск пачек сигарет с новым дизайном, сообщают «Ведомости». Согласно новым правилам Таможенного союза, изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки (сейчас только на одной). При этом они должны занимать не менее 50 процентов от площади пачки.

Также стоит отметить, что теперь запрещено помещать в пачки рекламные вкладыши, которые могут стимулировать спрос. Помимо этого теперь на пачках сигарет запрещено писать «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие слова, создающие у потребителя впечатление о низком вреде сигарет.